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Кулеба: рф треба виключити з ОБСЄ

17.10.2023 / 17:27
Країну-агресорку російську федерацію треба виключити з Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з главою ОБСЄ Буяром Османі у Києві.

"москва фактично взяла ОБСЄ у заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", - сказав Кулеба.

рф прагне посіяти хаос і дестабілізацію і є найбільшою загрозою безпеці й співробітництву у Європі, заявив міністр.

"Якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх", - заявив Кулеба.

Кулеба, ОБСЄ
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