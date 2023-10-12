Кулеба: рф треба виключити з ОБСЄ

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з главою ОБСЄ Буяром Османі у Києві.

"москва фактично взяла ОБСЄ у заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", - сказав Кулеба.

рф прагне посіяти хаос і дестабілізацію і є найбільшою загрозою безпеці й співробітництву у Європі, заявив міністр.

"Якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх", - заявив Кулеба.