ЦНС: окупанти примушують школи на ТОТ видати старшокласникам поліси медстрахування разом з паспортом рф

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують політику примусової паспортизації місцевого населення.

Зокрема окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування.

"Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта рф, а також червона макулатура одного з батьків", - повідомляють у ЦНС.

Там додають, що перелік осіб, які не отримують поліс, школи мають надати окупаційній адміністрації, а також провести “виховну роботу” з батьками таких дітей.

Паспорт в рф видають з 14 років.