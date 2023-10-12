Данілов: Єдиний шанс росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння

Про це Данілов написав у Twitter (X), передають Українські Новини.

Данілов зазначив, що єдиний шанс росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим кремль успішно займався останні десятиріччя.

З його слів, завдячуючи активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури, але росія і надалі намагатиметься "на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових".

"Нині за всіма ознаками фсб рф робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації", - написав він.

Данілов зазначив, що ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської повістки, які волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (тобто це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися.

Секретар РНБО наголосив, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".