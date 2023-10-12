МОЗ: Діти, які не отримали щеплення можуть навчатися дистанційно або за індивідуальною формою

У МОЗ кажуть, в Україні достатньо доз, щоб забезпечити вакцинацію всім дітям.

Важливо, те, що вакцина від кору не тільки захищає щеплену дитину, а й сприяє загальному здоров’ю нації.

Діти, які не пройшли вакцинацію, а заходяться в колективі, можуть стати джерелом поширення кору.

Графік щеплень для дітей варто уточнити у сімейного лікаря. Якщо дитина не прикріплена до сімейного лікаря, їй буде розроблений індивідуальний план щеплень.

Заступних Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін попередив, що якщо продовжуватиметься недбалість щодо щеплення, в Україні може виникнути спалах кору.

Для захисту населення повинно бути 95% щеплених людей щорічно.

Першу вакцину від кору дитина повинна отримати у віці до одного року.