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МОЗ: Діти, які не отримали щеплення можуть навчатися дистанційно або за індивідуальною формою

17.10.2023 / 18:30
У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що діти, які не отримали щеплення можуть навчатися дистанційно або за індивідуальною формою. Обмеження не стосуватимуться дітей, які мають протипоказання.

У МОЗ кажуть, в Україні достатньо доз, щоб забезпечити вакцинацію всім дітям.

Важливо, те, що вакцина від кору не тільки захищає щеплену дитину, а й сприяє загальному здоров’ю нації.

Діти, які не пройшли вакцинацію, а заходяться в колективі, можуть стати джерелом поширення кору.

Графік щеплень для дітей варто уточнити у сімейного лікаря. Якщо дитина не прикріплена до сімейного лікаря, їй буде розроблений індивідуальний план щеплень.

Заступних Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін попередив, що якщо продовжуватиметься недбалість щодо щеплення, в Україні може виникнути спалах кору.

Для захисту населення повинно бути 95% щеплених людей щорічно.

Першу вакцину від кору дитина повинна отримати у віці до одного року.

МОЗ
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