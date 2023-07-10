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Подоляк: Касетні боєприпаси частково відновлюють паритет на полі бою

10.07.2023 / 13:19
Касетні боєприпаси дещо компенсують снарядний дефіцит в українських військових та частково відновлюють паритет на полі бою.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

«Касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлюють паритет на полі бою. Враховуючи той факт, що росія вже понад рік використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою – пропорційною силою…», - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Туди увійдуть касетні боєприпаси і не тільки.

Президент США Джо Байден назвав «важким рішенням» передачу Україні касетних боєприпасів. Але він остаточно переконався у його вірності, оскільки Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу.

Подоляк
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