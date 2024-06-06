Речниця мзс рф назвала візит посла Вірменії у Бучу відверто недружнім кроком, - ЗМІ

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця мзс рф марія захарова.

Її запитали про реакцію москви на те, що вірменський посол Володимир Карапетян та керівник одного з районів Єревана Тигран Тер-Маргарян минулого тижня приїздили до Бучі і там у промовах засудили російську агресію.

захарова назвала це "відверто недружнім кроком".

"У зв’язку з наданням допомоги для потреб Збройних сил України та зробленими неприпустимими заявами на адресу росії надіслали ноту протесту МЗС Вірменії", – заявила речниця мзс рф.