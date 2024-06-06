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Речниця мзс рф назвала візит посла Вірменії у Бучу відверто недружнім кроком, - ЗМІ

11.06.2024 / 14:21
росія надіслала Вірменії ноту протесту після того, як вірменський посол в Україні разом з вірменською делегацією приїхав на місце російських злочинів у Бучі на Київщині та передав Україні допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця мзс рф марія захарова.

Її запитали про реакцію москви на те, що вірменський посол Володимир Карапетян та керівник одного з районів Єревана Тигран Тер-Маргарян минулого тижня приїздили до Бучі і там у промовах засудили російську агресію.

захарова назвала це "відверто недружнім кроком".

"У зв’язку з наданням допомоги для потреб Збройних сил України та зробленими неприпустимими заявами на адресу росії надіслали ноту протесту МЗС Вірменії", – заявила речниця мзс рф.

захарова, Карапетян
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