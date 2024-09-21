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захарова: росія не братиме участі у другому Саміті миру

22.09.2024 / 13:15
росія не братиме участі у другому Саміті миру.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС росії у Телеграмі.

"Представники росії ні в яких зустрічах у рамках "бюргенштокського процесу" не брали участь й брати участь не збираються", - йдеться у заяві офіційного представника МЗС росії марії захарової.

"Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має. Це черговий прояв шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток". - зазначила захарова.

Водночас вона знову згадала про готовність росії до "обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі", але такі пропозиції мають базуватися на "ініціативі, сформульованій 14 червня президентом путіним".

Операцію у Курській області та прохання надати Україні дозвіл використовувати далекобійні ракети представниця країни-агресора назвала "терором проти росії".

захарова, Саміт миру
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