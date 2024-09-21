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ISW: росія намагалася використати зустріч з представниками МКЧХ для поширення неправдивих наративів

21.09.2024 / 16:20
російські офіційні особи намагалися використати зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), щоб узаконити окупацію росією України та поширити неправдиві наративи про нібито порушення прав людини українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич зустрілася з російськими офіційними особами, зокрема з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, уповноваженим кремля з прав дитини марією львовою-бєловою, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд, уповноваженим росії з прав людини тетяною москальковою та президентом російського Червоного Хреста (РЧХ) павлом савчуком в москві 17 вересня.

Сполярич повторила, що держави повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права, в тому числі шляхом надання МКЧХ доступу до військовополонених, і наголосила на необхідності захисту гуманітарних працівників після нещодавньої загибелі трьох співробітників МКЧХ внаслідок обстрілу на лінії фронту в Донецькій області.

Водночас МЗС росії стверджувало, що зустріч була зосереджена на гуманітарних питаннях Близького Сходу, Африканського Рогу, Сахеля, Європи та Азії, а також діяльності МКЧХ в росії.

У російському МЗС стверджували, що російська делегація на зустрічі говорила про нібито порушення українцями прав людини, в тому числі щодо поводження з військовополоненими та цивільним населенням.

ISW зазначає, що є велика кількість повідомлень про жорстоке поводження російських військових з українськими військовополоненими та їх страти, незаконну депортацію українських цивільних осіб і дітей до росії. Також рф не повністю відкрила свої об’єкти, де утримуються військовополонені, для інспекторів МКЧХ, тоді як Україна регулярно відкривала свій головний табір для військовополонених.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець у липні 2024 року заявив, що більшість українських військовополонених, які повернулися додому в Україну, повідомляють, що не бачили та не спілкувалися з представниками МКЧХ, перебуваючи в полоні.

ISW, МКЧХ
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