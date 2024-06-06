В Європі можуть продовжити захист для біженців із України до 2026 року

"Безпечних і стійких умов повернення людей все ще немає, тому комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і потрібно продовжити на додатковий рік цей період захисту", - заявив у вівторок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Крістіан Віганд.

Це, за його словами, дасть змогу забезпечити за поточних обставин стабільне становище 4,2 млн осіб, яких уже приймають у Європейському Союзі.

У Брюсселі пояснили, що ЄК представить цю пропозицію на розгляд Ради ЄС з юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Рада має офіційно затвердити цю пропозицію.