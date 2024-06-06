-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
18:30
Шольц: Поки росія продовжуватиме війну, партнери не послаблять підтримку України
-
14:21
Керівництво "АдН": Україні зараз потрібен президент миру, який готовий вести переговори
-
09:10
В Європі можуть продовжити захист для біженців із України до 2026 року
-
14:21
Речниця мзс рф назвала візит посла Вірменії у Бучу відверто недружнім кроком, - ЗМІ
-
13:19
Президент Швейцарії: Кількість кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру значно зросли
- 18:30
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:27
НБУ: Цьогоріч найбільше операцій із використанням карток припало на розрахунки в торговельній мережі
-
16:25
Фінансова допомога ЄС – це один з факторів, завдяки чому українська економіка демонструє відновлювальне зростання
-
15:23
Мінсоцполітики: У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію субсидії перерахують автоматично
-
12:16
Держаудслужба: В Україні запрацює система фінансового контролю, зокрема за чиновниками на місцях
-
11:14
Держстат: В Україні за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали фрукти
- 17:27
-
-
Популярное в рубрике
Женская обувь для невероятного облика и удовольствия06.06.2024 / 16:36
Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.
-
Популярное в рубрике
Топ масел 5w3004.06.2024 / 00:36Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
-
-
-