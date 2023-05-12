Залужний: Ми знаємо, що потрібно для того, щоб звільнити Крим та Донбас

"Ми знаємо, що потрібно для того, щоб звільнити Крим, звільнити Донецьку, Луганську область. Але це дуже і дуже великий обсяг роботи, який швидко не зробиться", - сказав Залужний в інтерв'ю в спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Відповідаючи на запитання, чи буде повернуто Крим і Донбас, Залужний сказав: "Звичайно. Обов'язково".

Залужний запевнив, що українські воїни можуть змусити російських окупантів піти з України.

"Єдине питання - що їм для цього потрібно. Щоб це зробити якомога швидше", - додав він.