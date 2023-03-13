путін може відвідати тимчасово окупований Крим, - росЗМІ

Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

У програмі "москва. кремль. путін" на телеканалі "россия-1" повідомили, що путін наступного тижня відвідає з робочою поїздкою один із російських регіонів.

Також, за даними програми, у російського диктатора заплановані міжнародні контакти. Крім цього, він візьме участь у пленарному засіданні з'їзду Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), виступить на колегії генпрокуратури.

Інші росЗМІ пишуть, що путін може здійснити візит до Криму на річницю анексії. ТАСС повідомляє, що у путіна можуть пройти заходи з нагоди 9-ї річниці анексії Криму, яка відзначатиметься 18 березня.

Російські державні ЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін проїхався по кримському мосту в грудні 2022 року.