путін може відвідати тимчасово окупований Крим, - росЗМІ

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ISW: путін не в змозі вжити заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором
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Саакашвілі висловив підтримку учасникам мирних протестів у Грузії
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Розвідка Литви: У рф є достатньо стратегічного резерву щоб продовжувати бойові дії
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пєсков: Що стосується якогось проукраїнського "доктора Зло", який усе це організував, то важко в це віриться
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Захід, найімовірніше, запровадить санкції проти атомної енергетики росії
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Шмигаль: З 1 березня пенсії зростуть на 20%01.03.2023 / 15:37Последние новости рубрики
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Стало відомо, які категорії українців можуть отримати доплати до пенсії
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У світлі підтримки України ЄК переглянула бюджет програми Erasmus+
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Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до росії
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Обсяги імпорту скрапленого газу в Україну скорочуються третій місяць поспіль
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МВФ: Економіка росії скоротиться як мінімум на 7% у середньостроковій перспективі
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету01.03.2023 / 12:09Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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09:25
Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
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