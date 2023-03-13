Чубаров: У Криму влітку очікують дуже серйозні події, за яких курортного сезону просто не може бути

На цьому наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі FREEДОМ, передає Укрінформ.

«Більшість у Криму приходить до висновку, що на півострові влітку очікують дуже серйозні події, за яких курортного сезону просто не може бути. Ми виходимо з того, що ті, хто складав категорію відпочиваючих - громадяни рф, не поїдуть до тимчасово окупованого Криму через проблеми для власної безпеки. Хоча ми бачимо, що люди, які працюють у курортній сфері, по-своєму готуються до в'їзду відпочиваючих, оскільки їм треба годувати свої сім'ї та це - єдиний їхній заробіток», - сказав Чубаров.

Він зауважив, що нині населення Криму готується до різного розвитку ситуації на півострові.

«Людям потрібно завчасно вживати дій щодо їхнього захисту у випадку загострення ситуації. Ми рекомендуємо тим, хто живе у сільській місцевості, укріплювали льохи, робити запасні виходи в підвалах будинків. Людям, які проживають у містах, слід визначити найкоротші маршрути до бомбосховищ, мати тривожні валізки тощо. Загалом ми ділимося з кримчанами досвідом, який накопичили з початку повномасштабного вторгнення росії», - зазначив він.