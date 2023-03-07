Голос Америки: Влада росії зуміла налагодити нові канали для закупівель озброєнь та експорту сировини

Про це пише "Голос Америки", інформує УНН.

За даними New York Times, Іран, Туреччина, білорусь, Казахстан, Киргизстан, Вірменія і Китай почали постачати росію товарами, приплив яких із Заходу припинився, від комп'ютерних чіпів і смартфонів до побутової техніки. На це вказує збільшення обсягу російських морських перевезень в останні місяці. МВФ прогнозує зростання економіки рф на 0,3% у 2023 році.

«Стратегія Заходу полягає в тому, щоб взаємодіяти з урядами цих держав на дипломатичному рівні, публічно висвітлювати їхні дії, а також домагатися іншими способами – наприклад, попередженням про можливі санкції, як у випадку з Китаєм – щоб ця допомога була зведена на 0. Хоча всі ці заходи так чи інакше допомагають у досягненні мети, ключовим питанням тут залишається те, чи вплинуть вони на Китай, чия допомога росії може виявитися більшою, ніж допомога всіх інших держав, разом узятих», - сказав в інтерв'ю російській службі «Голосу Америки» старший політолог Гудзоновського інституту Річард Вайц.

Багато держав поки що не можуть собі дозволити – чи не хочуть – відмовитись від імпорту російських енергоносіїв. В окремі місяці минулого року Китай та Індія разом імпортували з росії до двох з половиною мільйонів барелів нафти-сирцю на день, йдеться в аналізі організації CEPA.

З початку війни в Україні Китай збільшив експорт енергоносіїв із росії на 60%. Цим самим влада КНР не так дбає про долю режиму путіна, скільки прагне задовольнити свої гігантські потреби в сировині за зниженими цінами.

«Якщо Китай почне надавати росії, у її війні з Україною, будь-яку військову допомогу – озброєння, боєприпаси – це буде кардинальна ескалація за участю Китаю, що різко збільшить шанси подальшої конфронтації – можливо, навіть між Китаєм – з одного боку та США та їхніми союзниками - з іншого. У разі надання росії такої допомоги США швидше за все введуть санкції проти причетних до цього компаній. Також це може призвести до серйозного порушення дипломатичних відносин США та КНР. Такий крок змусив би Сполучені Штати значно збільшити витрати на оборону і викликав би настороженість багатьох інших країн», - розповів «Голосу Америки» Тім Хіт, експерт аналітичної компанії RAND Corporation.

Поки Китай залишається найбільшим споживачем російської сировини, ізолювати росію на світовому ринку Захід не зможе, кажуть експерти. Більше того, нещодавні сварки між Вашингтоном і Пекіном щодо аеростатів-шпигунів у небі над Америкою можуть лише посилити бажання влади Піднебесної «насолити» Сполученим Штатам, забезпечуючи кремлю економічний режим. Це новий серйозний виклик для США. Тим більше, що європейці тут можуть не виявити єдності з Вашингтоном: економіки багатьох держав Європи – взяти хоча б Німеччину – залежать від китайського ринку збуту.

Всі ці фактори вказують на те, що у кремля, як і раніше, залишаються способи обходити західні санкції та знаходити джерела коштів для продовження війни з Україною.