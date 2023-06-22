Трамп: путіна очікує "пекельна розплата" за вторгнення в Україну

Трамп запевняє, що може зупинити війну за 24 год. Каже, що його розмова з путіним відтермінувала вторгнення росії в Україну на кілька років, передає Fox News.

"Я думав, що він може це зробити. Послухайте, я говорив з ним. Я сказав "якщо ти це зробиш, то за це буде пекельна розплата. Це буде катастрофа. Не роби цього", – розповів Трамп у програмі "Спеціальний репортаж".

путін начебто спочатку не вірив, що Трамп вдасться до якихось дій.

"Я сказав йому, що збираюся щось зробити. Він сказав: "Ні, ні, ні, ти цього не зробиш". Я сказав "Зроблю, володимире, я зроблю це. Я це зроблю", – переповів він розмову президентів.

Трамп вважає, що під час його президентства повномасштабне вторгнення було б неможливим.

"З путіним у мене дуже хороші стосунки. Я маю на увазі, що я не розмовляв з ним довгий час, але у мене були дуже міцні стосунки. Але я кажу вам, протягом 24 годин – це те, що я зроблю. Я став дуже багатим, укладаючи угоди. Дуже багатим. І знаєте що? Набагато багатшим, ніж люди можуть собі уявити. І це те, що я роблю. Я б уклав угоду за 24 години з того моменту, як ми б почали. І я б сказав щось Володимиру Зеленському, і я б сказав щось путіну, і я б затягнув його в кімнату, і я б говорив йому знову і знову", – сказав він.

Трампа спитали, чи вважає він Україну окремою від росії державою. Він відповів, що так, але раніше це була одна країна. І "путіну це подобалося".