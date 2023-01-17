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«Будет по Закону или никак»: Николай Тищенко о работе ТСК «Нацресурс» по Украине

17.01.2023 / 12:11
«Будет по Закону или никак»: Николай Тищенко о работе ТСК «Нацресурс» по Украине
Народный депутат, глава ТСК «Нацресурс» Николай Тищенко совершил революцию в лесной сфере. Она стартовала в одном из самых сложных регионов Украины – Закарпатье.

Об этом заявил военный ВСУ, позывной – Назарий Мудрый, у себя на странице в ФБ.

Назарий считает, что Николай Тищенко, не будучи специалистом в этой сфере, он «поставил на колени почти всю лесную мафию, которая на протяжении 30 лет независимости проливает кровь всем деревьям Украины». 

Сам Николай Тищенко дает отпор «лесной мафии» и заявляет, что он и его коллеги, народные депутаты, участники ТСК «Нацресурс» не остановятся: «Если на нас нажмут, то мы нажмем еще сильнее в ответ! И это только начало».

Народный депутат отметил, что главное – «начало положено, и в процессе работы была возможность посмотреть, как представители ТСК работали и как они смогли себя проявить». 

Отметим, что Тищенко делает это по поручению Президента Владимира Зеленского. Это уже очередное успешное доверенное дело от главы государства народному депутату. Тищенко знаменит тем, что доводит начатое до конца.

За месяц работы, как пишут журналисты и блогеры,  он собирается навести порядок в этой отрасли. В ближайшее время, по словам Тищенко, он обнародует список тех чиновников, а также представителей правоохранительных органов, которые препятствовали работе комиссии «Нацресурс». 

По заявлению Николая Тищенко, он не будет обращать внимание на вышестоящие ранги определенных людей с целью того, чтобы каждый ответил за свои коррупционные схемы и ответил перед Законом и народом Украины. 

«Закон – превыше всего. Будет или по букве Закона, или никак», - утверждает народный депутат. 

Напомним, ТСК «Нацресурс» начал свою деятельность 18 октября и уже успешно проводит свою деятельность по всей Украине.

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