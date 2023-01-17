Войти | Зарегистрироваться
02:39

среда,
18 января
Онлайн
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Парламентарі вимагають достроково позбавити мандатів депутатів від ОПЗЖ

17.01.2023 / 17:56
150 народних депутатів України вимагають достроково припинити повноваження парламентаріїв, які входили до ліквідованої фракції "Опозиційна платформа - За життя", повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олег Дунда.

"150 підписів щодо позбавлення мандатів "ОПЗЖ" зібрано. Тепер питання до керівництва парламенту", - написав Дунда в телеграмі у вівторок.

Дунда оприлюднив лист голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, під яким поставили підписи народні депутати.

"У зв'язку із терміновою необхідністю остаточного вирішення питання статусу депутатів усіх рівнів за результатами ухваленого судом рішення про заборону деяких політичних партій", нардепи просять включити до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради низку законопроєктів. Зокрема, вони пропонують розглянути на засіданні постанову "Про дострокове припинення депутатських повноважень деяких нардепів" (№7694).

 

До порядку денного нардепи також пропонують включити законопроєкти про внесення змін до законів щодо наслідків ухваленого судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад №7476 та ще альтернативних йому законопроєктів.

Источник: Интерфакс-Украина
ОПЗЖ, Дунда
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 января
16 января
15 января
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.