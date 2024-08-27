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Столтенберг: Здатність України підтримувати свою оборону вимагає збільшення постачань і більшої підтримки

29.08.2024 / 18:30
Країни НАТО повинні й надалі надавати Україні озброєння та боєприпаси, необхідні їй для захисту від російської агресії.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна – НАТО 28 серпня.

”Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети, рятуючи незліченну кількість життів. Але здатність України підтримувати свою оборону вимагає збільшення постачань і більшої підтримки. Після останнього російського нападу союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання й боєприпаси, необхідні їй для захисту від вторгнення росії. Це життєво важливо для здатності України залишатися в бою”, – сказав Столтенберг, який головував на зустрічі.

У пресслужбі військового блоку уточнюють, що під час засідання Ради союзники “рішуче засудили невибіркові удари росії і підтвердили свою прихильність подальшому зміцненню оборони України”.

Пізніше Столтенберг на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) написав, що Рада Україна – НАТО збиралася для того, щоб обговорити події на полі бою і пріоритетні потреби в можливостях України.

НАТО, Столтенберг
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