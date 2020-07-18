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Священники УПЦ своей кровью спасают больных детей

18.07.2020 / 15:29
Священники УПЦ своей кровью спасают больных детей
Донор спасает людей Источник: Центр информации УПЦ
Священники УПЦ по всей Украине активно присоединяются к донорским акциям и сдают кровь для больниц

Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на pravlife.org, донорские акции на регулярной основе проходят в епархиях Украинской Православной Церкви.

Так, благодаря поддержке верующих, бесперебойную сдачу крови в Ровенском областном центре крови наладил социальный отдел Ровенской епархии УПЦ. Священнослужители сдают кровь для больниц уже пять лет. Сначала доноров организовывали два-три раза в год, теперь, когда к священнослужителям подключились миряне, донорская акция проходит чаще - каждый четверг. Четвертый год подряд делятся своей кровью с больными людьми священнослужители Одесской епархии УПЦ. Ежегодно доноры из числа духовенства сдают около 500 литров крови. Во время очередной акции, состоявшейся 14 июля, к делу милосердия приобщились студенты Одесской духовной семинарии. В этот день банк крови пополнился более чем на 55 литров.

В июне донорами плазмы крови стали клирики Харьковской епархии УПЦ. Благодаря помощи священнослужителей, маленькие пациенты Харьковской городской детской клинической больницы №16 бесплатно получат лекарства на основе плазмы.

Донорские акции постоянно проходят в Запорожской, Белоцерковской и Мукачевской епархиях.

Источник: Inpress.ua
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