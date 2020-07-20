Пандемия: от осложнений умерли более 600 тысяч больных

Такие данные сайта Worldometers

Больше всего смертей в США – почти 143 тысячи. В Бразилии – 78,8 тысяч летальных случаев, в Великобритании – более 45 тысяч, в Мексике – более 38 тысяч, в Италии – 35 тысяч.

18 июля, по данным сайта, коронавирус подтвердили у 224 тысяч человек.

За время пандемии в мире обнаружили 14 миллионов 422 тысячи случаев заболевания. Сейчас вылечились 8 миллионов 611 тысяч.

Источник