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Україна запросила експертів ВК прибути з візитами задля кращого розуміння ситуації з національними меншинами

21.04.2023 / 12:25
Українська сторона запросила доповідачів та експертів Венеційської Комісії (ВК) прибути в Україну та зустрітись із зацікавленими сторонами задля кращого розуміння стану ситуації із забезпеченням прав національних меншин та корінних народів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.

Повідомляється, що 20 квітня відбулася зустріч (онлайн) виконувача обов’язків Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого з доповідачами та експертами Європейської Комісії „За демократію через право“ (Венеційської Комісії) Регіною Кінер (Швейцарія), Яном Велерсом (Бельгія), Шнутцом Дюром заступником секретаря Венеційської Комісії, а також керівником відділу з питань виборів і політичних партій Секретаріату Венеційської Комісії П’єром Ґарроном.

«Зустріч відбулася у контексті підготовки Венеційською Комісією висновку на запит голови Моніторингового комітету ПАРЄ від 30 січня 2023 року щодо ухваленого 13 грудня 2022 року Закону України “Про національні меншини (спільноти) України”. Проєкт висновку планують винести на затвердження на 135-й пленарній сесії Комісії 9–10 червня 2023 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона запросила доповідачів та експертів Венеційської Комісії прибути з візитами в Україну та зустрітись із зацікавленими сторонами задля кращого розуміння стану ситуації із забезпеченням прав національних меншин (спільнот) та корінних народів.

Окрім того, сторони подякували одна одній за конструктивне спілкування та відзначили важливість підтримання постійного діалогу для обміну думками.

КСУ, Венеціанська комісія
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