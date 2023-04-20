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Юсов: В Україні путін втратив найбільш боєздатну частину російської армії

21.04.2023 / 13:18
Найбільш боєздатна частина російської армії була знищена внаслідок рішення диктатора володимира путіна, який відправив їх воювати проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі війська рф можуть планувати тактичні операції й спробувати їх реалізовувати. Інша справа - в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", - зауважив Юсов.

Він підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку", - заявив Юсов.

При цьому він нагадав, що наші Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення української території.

Юсов
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