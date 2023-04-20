Кузін: Антимікробна резистентність – проблема, з якою Україна буде боротися ще дуже багато років

Єдиним методом профілактики антимікробної резистентності є раціональне застосування антимікробних препаратів, сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

МОЗ зараз перевіряє аптеки. Інспектори намагаються купити антибіотики без рецепта. Спочатку багато аптек порушувало закон, але зараз таких дедалі менше.

"Також є питання інфекційного контролю, дотримання певних протиепідемічних правил у закладах охорони здоров'я. Але антимікробна резистентність – проблема, з якою Україна буде боротися ще дуже багато років", – додав Кузін.

Під час війни військовим і цивільним може загрожувати правець. Кожна доросла людина має пройти вакцинацію від нього щонайменше раз на 10 років. Щеплення робиться одночасно проти правця та дифтерії.

"Дифтерія залишається доволі вузькою дитячою інфекцією. Ми спостерігаємо поодинокі випадки дифтерії на території України і це вакцинокерована інфекція. Ми не очікуємо і не прогнозуємо, що будуть епідемічні спалахи саме дифтерії, але стосовно кожного випадку зараз застосовуються максимальні заходи, щоб його локалізувати", – сказав Кузін.

Є побоювання щодо гепатитів. Вони особливо загрожують лікарям на передовій або в закладах екстренної допомоги.

Кузін закликав українців не ризикувати здоров'ям і вакцинуватися.