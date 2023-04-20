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Зеленський: Війна показала, які нові стандарти безпеки потрібні державі на рівні громад

21.04.2023 / 10:12
Війна показала, які нові стандарти безпеки потрібні державі на рівні громад, і український досвід може стати прикладом для інших країн.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо зараз, після року війни, які стандарти безпеки потрібні нашим громадам, і на нашому прикладі можуть вчитися й інші країни світу. Йдеться про безпеку в інфраструктурі міст, містечок, безпеку в енергетиці, щоб за будь-яких обставин гарантувати захист життю", - сказав глава держави.

Він закликав зарубіжних партнерів до активної співпраці з українським Конгресом місцевих і регіональних рад у розвитку нової структури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цей досвід і в інших країнах.

Президент зауважив, що важливими складовими розбудови нової інфраструктури безпеки має стати спорудження мережі бомбосховищ у всіх містах і містечках, у школах, запровадження нових стандартів кібербезпеки та енергетичної безпеки окремих громад.

"Звертаюся до всіх наших партнерів будувати міцні зв'язки з Конгресом місцевих і регіональних рад і спільно з українськими громадами будувати нову систему захисту нашого способу життя - відкритого, вільного, демократичного", - наголосив Президент.

Водночас, за його словами, українська перемога має принести світові нові стандарти не тільки безпеки, а й новий досвід спільної дії і новий потенціал співробітництва, можливості будувати і захищатися разом.

Зеленський підкреслив, що міцність народу починається з міцності окремих громад, з розуміння того, що люди захищають своє.

"Весь український народ у цій війні став на захист держави. І це прояв досвіду нашого народу, який міцний на рівні громад, а отже, і спільно вміє діяти заради національного блага. Народ, який вміє захищати свої національні інтереси і чия безпека починається з розуміння, що кожна громада має жити гідно, такий народ має перевагу у війні", - наголосив він.

Зеленський
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