Войти | Зарегистрироваться
16:43

среда,
26 февраля
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Раде хотят выступать на русском языке – законопроект

26.02.2020 / 15:21
Законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно рабочего языка от 18 февраля 2020 года предлагает закрепить рабочие языки народных депутатов.

Об этом свидетельствует законопроект №3084

Языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие закона "О государственной службе", является государственный язык.

В то же время, согласно статье 10 Конституции, в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины.

Народные депутаты и другие лица, на которых не распространяется действие закона "О госслужбе", на пленарных заседаниях, парламентских слушаниях, в работе органов Рады могут использовать для всех видов выступлений языки национальных меньшинств Украины.

Речь идет о выступлениях, предусмотренных в статье 32 Регламента, в частности, доклад, заключительное слово, заявления, резолюции, объяснения, замечания, вопросы, сообщения и справки, внесение предложений, поправок, объявления депутатских запросов, вынесение личного мнения.

В таком случае при необходимости Аппарат Верховной Рады обеспечивает перевод с языков нацменьшинств Украины на государственный язык и наоборот.

Инициаторами законопроекта указаны нардеп фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин и член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

Источник 

русский язык, депутаты, ВР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.