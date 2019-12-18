Митрополит Антоний рассказал о сокровище, над которым не властно время

Благородство является сокровищем, над которым не властно ни время, ни испытания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Мир несовершенен, но вера дает возможность пробираться сквозь окружающую неправильность к гармонии и красоте. Каждое осмысленное движение души, продиктованное верой, выводит за рамки человеческой поврежденности, восполняет ущербность Божественной красотой.

Все прекрасное от Бога. Человек, высвобождаясь из человеческого, наполняется Божественным, теряя себя, обретает Бога, удаляясь от временного, приближается к вечности», - сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что добродетель благородства сейчас «немодная».

В силу испорченности люди напрочь забыли о некоторых добродетелях и не сокрушаются по «поводу их отсутствия, не стремятся приобрести. Одним из таких утерянных сокровищ является благородство.

Благородным быть немодно и неудобно. Далеко не каждый рискнет стать благородным. Это ко многому обязывает», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «благородство снисходительно и великодушно. Оно не склонно замечать мелкое и возмущаться им. Его не раздражают нелепость и негармоничность. Благородство видит все в другой плоскости. Оно несет в жизнь прекрасное, открывает в себе и в других богатство духа, оттачивает все достоинства до совершенства, видит добро и не замечает зло».

Владыка охарактеризовал эту добродетель.

«От общения с благородными людьми в душе занимается заря, рождается что-то доброе и светлое.

Благородство – это любовь к человеку и высшей справедливости, вера в победу этой справедливости, победу красоты над глупостью и уродством.

Благородство – наивысшая простота, которой проникнуто все Евангелие.

Евангелие открывает нам Небо, но в нем нет ничего замысловатого, кроме одной истины: хранить чистоту сердца», - сказал он.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «благородство невозможно без Христа. Христос – та вдохновляющая сила, Которая дает возможность жить в соответствии с евангельскими истинами. Святые, явив пример благородства, остались незабвенными.

Благородство – это основа взаимоотношений между людьми, дарящая радость и вдохновение.

Пока благородство живет в сердцах людей, пока среди всего этого мира, разнообразного и несовершенного, совершаются благородные поступки, спасительная нить с Богом не обрывается».