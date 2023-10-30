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США ввели санкції проти кількох російських банків

03.11.2023 / 09:10
OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування у сфері санкцій) вніс до списку санкцій сім російських кредитних організацій: Пошта Банк, Абсолют Банк, ХКФ Банк, Всеросійський банк розвитку регіонів (ВБРР), банк "Русский стандарт", Бланк банк і Російський регіональний банк.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

США внесли до списку санкцій дочірню компанію "НОВАТЕК", що реалізує проєкт із будівництва заводу зі скраплення природного газу (СПГ) - ТОВ "Арктік СПГ 2".

Раніше санкції було запроваджено стосовно підрядника "Арктік СПГ 2" - ТОВ "Арктік Енерджіс".

До списку санкцій також внесено ТОВ "Газпромнефть каталитические системы" (Омськ) і ТОВ "Газпромнефть научно-технологический центр" (Санкт-Петербург).

До списку санкцій також внесено статс-секретаря, заступника міністра енергетики РФ Анастасію Бондаренко.

Крім того, до SDN list потрапив люксембурзький East-West United Bank яка пов'язана з АФК "Система" структура (компанію в четвер було внесено до санкційних списків США). АФК "Система" володіє 100% East-West United Bank, компанія раніше планувала його продати.

До санкційного списку внесено "СПБ биржу", яка є майданчиком з організації торгів цінними паперами міжнародних компаній на російському фінансовому ринку.

До списку санкцій внесено Якуба Закрієва, який очолив бізнес Danone в РФ після його передання під управління Росмайна. Компанію було перейменовано в "Ейч енд Ен".

санкції
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