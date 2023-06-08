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Укргідроенерго: Північнокримський канал залишиться без води

07.06.2023 / 10:12
Північнокримський канал внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС залишиться без води.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» сказав генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Звичайно, Північнокримський канал залишиться без води. У Каховському водосховищі не буде води, звичайно, що і в каналі не буде, це само собою. І нам треба буде це питання вирішувати після деокупації дуже швидко", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею "екоцид". Рівень води у Північнокримському каналі почав падати.

Укргідроенерго
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