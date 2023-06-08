Боррель і Ленарчич про підрив Каховської ГЕС: Дії рф - це порушення міжнародного гуманітарного права

Текст заяви поширила у вівторок у Брюсселі Зовнішня дипломатична служба ЄС.

"Руйнуванням дамби Каховської ГЕС сьогодні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України досягли безпрецедентного рівня. Європейський Союз найрішучіше засуджує цей напад. Це є новим виміром російських звірств і може бути порушенням міжнародного права, особливо міжнародного гуманітарного права", - заявили вони.

Високопосадовці ЄС констатували, що повінь нижче за течією ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів приблизно у 80 населених пунктах, зокрема й у місті Херсоні, що погіршує і так важку гуманітарну ситуацію в цих районах.

Крім того, падіння рівня води в дамбі також впливає на доступ до критичної охолоджувальної води для реакторів Запорізької АЕС. "Цим вчинком Росія також продовжує свою нерозважливу ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем захисту та безпеки ЗАЕС, що є явним порушенням раніше ухвалених відповідних резолюцій Ради керівників і Генеральної конференції МАГАТЕ, а також п'яти принципів забезпечення ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС генерального директора МАГАТЕ. Це безвідповідально й абсолютно неприйнятно", - переконані Боррель і Ленарчич.

Вони зазначили, що залишаються на зв'язку з українською владою, щоб забезпечити негайну допомогу ЄС. "Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Європейської Комісії (ERCC) активно стежить за ситуацією та перебуває в тісному контакті з Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Україна може запитати допомогу в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Ми готові задовольнити будь-які невідкладні потреби, включно з продуктами харчування та питною водою", - запевнили високопоставлені представники ЄС.

Крім того, Боррель і Ленарчич нагадали РФ, що "напади на найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури можуть бути прирівняні до воєнних злочинів". "Ми підкреслюємо нашу рішучість забезпечити притягнення до відповідальності згідно з міжнародним правом усіх командирів, виконавців і спільників воєнних злочинів або інших найсерйозніших злочинів", - заявили вони.

Високопоставлені представники ЄС також знову заявили про підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського, яка також охоплює відповідальність за воєнні злочини, ядерну безпеку, енергетичну безпеку, продовольчу безпеку та захист довкілля, і закликали глобальних партнерів ЄС підтримати цю Формулу миру. "Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України стільки, скільки буде потрібно", - запевнили Боррель і Ленарчич.