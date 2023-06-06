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Марія Карчевич: На сьогодні у 90% військових шпиталів уже впроваджено електронні черги

06.06.2023 / 18:30
Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич навела обнадійливу цифру.

«На сьогодні у 90% військових шпиталів уже впроваджено електронні черги. Ще залишилося охопити 10%», – сказала вона в ефірі Національного телемарафону.

Карчевич пообіцяла, що електронні черги для проходження військово-медичні комісії (ВМК) до кінця  червня запрацюють у всіх медзакладах.

Міністерство охорони здоров’я наразі розширює мережу медзакладів для проходження ВМК, використовуючи й цивільні установи.

Карчевич зазначила, що мережу гарнізонних медзакладів для проходження ВМК уже розширено на понад 50%.

Але робота триває. Зараз МОЗ працює над запуском електронного документообігу для ВМК.

Карчевич
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