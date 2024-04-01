Войти | Зарегистрироваться
00:13

среда,
03 апреля
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Карчевич: МОЗ планує розпочати повторні перевірки роботи ВЛК

02.04.2024 / 09:10
Міністерство охорони здоров'я України з квітня планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) для контролю виконання наданих раніше рекомендацій, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Карчевич наголосила, що "перевірки є елементом моніторингу, щоб зрозуміти, як ці зміни реалізуються на місцях".

За її словами, основні проблеми в роботі ВЛК стосуються впровадження медичних карт, черг в окремих медзакладах, відсутності навчання лікарів, які працюють у ВЛК.

Вона також повідомила, що МОЗ у взаємодії з правоохоронними органами перевірило понад 53 тис. медико-експертних справ.

За її словами, правоохоронні органи за останній час вилучили понад 18 тис. справ у рамках кримінальних проваджень. Наразі ці справи перевіряють НДІ та центральна МСЕК.

"Виявляємо невиправдані рішення, проводяться повторні огляди, проводиться притягнення до відповідальності винних", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що співробітники МСЕК і ВЛК до 31 березня мали подати декларації.

МОЗ, ВЛК, Карчевич
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 апреля
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.