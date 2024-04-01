Карчевич: МОЗ планує розпочати повторні перевірки роботи ВЛК

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Карчевич наголосила, що "перевірки є елементом моніторингу, щоб зрозуміти, як ці зміни реалізуються на місцях".

За її словами, основні проблеми в роботі ВЛК стосуються впровадження медичних карт, черг в окремих медзакладах, відсутності навчання лікарів, які працюють у ВЛК.

Вона також повідомила, що МОЗ у взаємодії з правоохоронними органами перевірило понад 53 тис. медико-експертних справ.

За її словами, правоохоронні органи за останній час вилучили понад 18 тис. справ у рамках кримінальних проваджень. Наразі ці справи перевіряють НДІ та центральна МСЕК.

"Виявляємо невиправдані рішення, проводяться повторні огляди, проводиться притягнення до відповідальності винних", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що співробітники МСЕК і ВЛК до 31 березня мали подати декларації.