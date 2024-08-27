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МОЗ: За неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків коронавіруса

26.08.2024 / 10:12
За останні три місяці захворюваність на COVID в Україні зросла майже в 13 разів. Тільки за серпень в країні зафіксували понад 26 тисяч випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступнка міністра охорони здоров'я України Марії Карчевич в ефірі телемарафону.

Карчевич зазначила, що за неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків "коронавіруса". Для порівняння в червні таких випадків було всього 2300.

"Ще в часи пандемії було запроваджено законодавство, за яким можна отримати лікарняний дистанційно - це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна звернутися до лікаря, проконсультуватись і на 5 днів отримати довідку про непрацездатність", - пояснила заступник міністра.

Водночас вона зауважила, що якщо захворювання триває понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми, тому варто фізично звернутись до лікаря та отримати лікування.

МОЗ, коронавірус, Карчевич
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