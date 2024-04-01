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ЦНС: Ворог продовжує завозити на окуповані землі сміття із росії

02.04.2024 / 11:14
Окупанти мають проблеми із вивозом сміття через брак комунальників на захоплених територіях. Також ворог продовжує завозити на окуповані землі сміття із росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Причиною є те що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже ті громадяни, що залишились на ТОТ не співпрацюють з окупантами. Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовані випадки вивозу на сміттєві полігони окупованих територій відходів з Ростовської області.

ЦНС, сміття
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