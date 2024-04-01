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Уряд заборонив виселяти вразливі категорії ВПО із житла для тимчасового проживання

02.04.2024 / 13:19
Уряд заборонив виселяти внутрішньо переміщених осіб з вразливих категорій населення із житла для тимчасового проживання.

Про це повідомили у пресслужбі уряду, пише УНН.

29 березня Кабінет міністрів, як вказано, ухвалив відповідне рішення.

Ухвалена урядова постанова, як повідомляється, має на меті "надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування".

Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене законом.

Такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, додали в уряді.

ВПО
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