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До України приїде новий комісар Ради Європи з прав людини

02.04.2024 / 15:23
Новий комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті свій перший візит на цій посаді здійснить до України.

Про це повідомила пресслужби Ради Європи.

"Я не можу уявити собі нічого більш нагального, ніж подолання наслідків повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування", – заявив він.

О'Флаерті додав, що має намір "додати перспективу прав людини до найбільших викликів, що стоять перед нашими суспільствами".

Комісар також визначив інші сфери, в яких терміново необхідний сильніший захист прав людини, включаючи кліматичну кризу, управління штучним інтелектом, свободу вираження поглядів, міграцію і зростання мови ненависті, в тому числі антисемітизму і антимусульманських нападів.

Також він наголосив на своєму намірі зосередитися на питаннях молоді, соціально-економічних правах та правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.

"Права людини впливають на кожен аспект нашого життя. У час, коли вони стикаються з численними викликами, ми повинні знову взяти на себе зобов'язання вплести їх у тканину наших суспільств. Це вимагатиме узгоджених зусиль, і я маю намір відігравати свою роль якнайкраще", – зазначив О’Флаерті.

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 24 січня обрала новим комісаром із прав людини представника Ірландії, голову Агентства ЄС із фундаментальних прав Майкла О’Флаерті. Колишня комісарка Дуня Міятович кілька разів бувала в Україні після початку повномасштабного вторгнення росії.

Рада Європи, О'Флаерті
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