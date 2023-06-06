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ЦНС: російські війська розміщують техніку та особовий склад в дошкільних навчальних закладах

06.06.2023 / 16:25
російські окупаційні війська продовжують розміщувати техніку та особовий склад в дошкільних навчальних закладах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України зафіксовано непоодинокі випадки, коли росіяни розміщували військових в будівлях дитсадків та в сусідніх приватних будинках, які були «конфісковані» в місцевих мешканців.

На території дитсадків також нерідко розміщується військова техніка.

Зауважимо, в очікуванні контрнаступу ЗСУ, окупанти продовжують використовувати цивільне населення на ТОТ в якості “живого щита”.

Загарбники розміщують свої засоби ППО  та військову техніку серед житлових кварталів міста.

Також звичною практикою для росіян стало розміщувати склади боєприпасів в школах на ТОТ.

Зауважимо, російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ.

ЦНС
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