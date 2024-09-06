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Reuters: Трамп не визнав себе винним в обвинуваченнях у спробі змінити програшний результат на виборах 2020 року

06.09.2024 / 10:12
Колишній президент США Дональд Трамп знову не визнав себе винним за скорегованими обвинуваченнями щодо подій штурму Капітолія у січні 2021 року, в яких йому інкримінують спробу змінити результати президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Дональд Трамп сьогодні не визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях у переглянутому федеральному обвинувальному акті, в якому колишнього президента США звинувачують у спробі змінити програшний результат на виборах 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Трамп не прийшов до окружного суду в окрузі Колумбія, де почалось перше слухання за новими обвинуваченнями щодо спроб вплинути на результати виборів 2020 року. Його заяву про невизнання провини передали адвокати.

Нинішні судові засідання мають на меті визначити подальший графік розгляду справи проти Трампа. Його адвокати наполягають, що слухання треба перенести на період після виборів.

Натомість обвинувачення на чолі зі спецпрокурором Міністерства юстиції США Джеком Смітом вважає, що справу можна розглянути у прискореному порядку.

Затримка у слуханнях та зміна обвинувального акту пов’язана з тим, що Верховний суд США тривалий час розглядав клопотання адвокатів Трампа щодо визначення меж президентського імунітету.

У липні суд ухвалив рішення, яке вперше встановило такі межі юридично, звільнюючи першу особу у США від відповідальності за низку дій, які він або вона вчиняють у силу посадових обов’язків.

Трамп
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