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Зеленський та Сирський обговорили деталі Плану перемоги

07.10.2024 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, передає УНН.

«Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський», - заявив Зеленський.

За його словами, головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних і безпекових.

Нагадаємо, наступного тижня, 12 жовтня відбудеться 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), вперше на рівні лідерів. Україна представить План перемоги з конкретними кроками для справедливого завершення війни

Зеленський, Сирський
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