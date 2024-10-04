Зеленський та Сирський обговорили деталі Плану перемоги

Про це глава держави розповів у відеозверненні, передає УНН.

«Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський», - заявив Зеленський.

За його словами, головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних і безпекових.

Нагадаємо, наступного тижня, 12 жовтня відбудеться 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), вперше на рівні лідерів. Україна представить План перемоги з конкретними кроками для справедливого завершення війни