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Командувач Сухопутних військ: Втрати російської армії за тиждень становлять 8660 солдатів

07.10.2024 / 10:12
Втрати російської армії в Україні за тиждень становлять 8660 солдатів та 1540 одиниць озброєння і військової техніки.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

«За тиждень з 29 вересня по 06 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 8660 осіб особового складу», - йдеться в повідомленні.

За даними Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 50 танків, 203 бойових броньованих машини, 297 артилерійських систем, 12 РСЗВ, 8 установок ППО, 511 одиниць автотехніки, 66 одиниць спецтехніки.

Крім цього, українськими захисниками знищено щонайменше 3 ворожих ракети та 390 безпілотників

Павлюк
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