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Родина тіньового власника ТРЦ «Гулівер» володіє квартирою в елітному ЖК Diamond Hill — розслідування

07.10.2024 / 09:24
Родина власника ТРЦ «Гулівер» Віктора Поліщука роками не виконувала кредитних зобовʼязань перед державою і не сплачувала податки, вигадуючи нові схеми. Тим часом у них виросла ціла бізнес-імперія.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Серед бенефіціарів імперії — сам Віктор Поліщук, його дружина Лілія Різва, її двоюрідний брат Вʼячеслав Ігнатенко, батько Поліщука Степан Никифорович, а також його сестра Катерина Кузьменко. І на компанії родичів, і на них особисто записані десятки земельних ділянок, будинків, квартир та елітних автомобілів.

Зокрема, на Лілію Різву оформлені апартаменти площею 265 м² у ЖК люкс-класу Diamond Hill у центрі столиці. Такі апартаменти наразі продають по 8,5 тисячі доларів за квадрат без ремонту. Там на неї також записано 5 паркомісць.

Жінка також має автівки Bentley, Maybach і Rolls-Royce — про це раніше розповідали журналісти зі «Схем». На додаток дружина Поліщука має 10 земельних ділянок разом із 4 заміськими будинками поблизу Бучанського водосховища і 5 ділянок в Обухівському районі на Київщині.

На ТОВ «Техенерготрейд», яким володіє сам Віктор Поліщук, зареєстровано 13 земельних ділянок та 12 об‘єктів нерухомості, які здають в оренду. З-поміж них і деякі приміщення ТРЦ «Гулівер».

Поліщук-старший виступає як номінальний власник переважно будівельних компаній. Двоюрідний брат Лілії Різвої В’ячеслав Ігнатенко є власником компанії «Три О» (ТОВ, на яке записано ТРЦ «Гулівер»). А на свою сестру у 2022 році Поліщук переписав елітних автівок на 100 млн грн.

Поліщук, Гулівер
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