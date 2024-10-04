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Лубінець: Направляю листи в ООН і МКЧХ щодо розстрілу окупантами українських військовополонених

07.10.2024 / 09:10
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернеться до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо розстрілу окупантами українських військовополонених.

"Останнім часом у соцмережах з'являються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються в полон. Сьогодні в Інтернеті з'явилися чергове відео, де окупанти, ймовірно, розстрілюють беззбройних українських військових у Донецькій області", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Омбудсмен повідомив, що він вимагає від міжнародної спільноти фіксувати такі порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права.

"Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи в ООН і МКЧХ. Зараз у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку", - повідомив він.

Лубінець
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