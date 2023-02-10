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«Потяг до тебе»: Укрзалізниця запускає експрес для закоханих

12.02.2023 / 12:52
АТ «Укрзалізниця 14, 18 та 19 лютого запустить «Потяг до тебе»: експрес для закоханих у столиці з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Як передає Укрінформ, про це АТ «Укрзалізниця» повідомляє у Телеграмі.

«Як щодо романтичної подорожі Києвом зі смачною вечерею та під справжнім паровозом? Ми пропонуємо саме такий оригінальний варіант святкового дозвілля: у новенькому вагоні, купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка», - ідеться у повідомленні.

Подорож триватиме 2,5 години по кільцю навколо Києва, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі.

Відправлення 14 лютого о 18:56, а по вихідним, 18 та 19 лютого, о 12:56.

«Квитки на цей рейс коштують 211 грн і вже доступні виключно в застосунку Укрзалізниці.

«Вечеря не входить до вартості квитка, тому з кожним замовником ми зв'яжемося додатково та запропонуємо опціональне меню від шефа», - зазначили в Укрзалізниці.

Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний.

У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Можливі відключення електроенергії на рух паровоза не впливають.

Укрзалізниця
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