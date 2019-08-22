Гройсман сказал, каких цен на газ следует ожидать зимой

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, посвященном отчету об основныех показателях развития Украины за последние три года.

"Нам удалось заставить Нафтогаз снизить цену на газ на 25% с мая - исходя из мировых цен. Имею надежду, что следующий отопительный сезон не будет связан с повышением цен для населения. Цены по состоянию на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующий отопительный сезон, поскольку газ закачан по ценам, что достигли практически минимума", - сказал Гройсман.

Вместе с тем, по его словам, Украина 1363 дня живет без прямых поставок газа со стороны России, используя преимущественно европейские источники поставки ресурса и постепенно увеличивая собственную добычу.

Гройсман отдельно обратил внимание, что за время отсутствия поставок газа со стороны России наше государство обеспечило стабильный транзит топлива европейским потребителям.

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"Понятно, что нужно обеспечить полноценную работу газотранспортной системы, но также очень важно, чтобы были реализованы возможности по добыче газа", - отметил Гройсман.

Глава правительства также напомнил, что в Украине начало работу Фонда энергоэффективности, который является дополнительным инструментом реализации политики энергосбережения и уменьшения потребления газа.

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