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Кабмин завершил формирование новой налоговой службы

22.08.2019 / 17:18
Кабинет министров принял решение о возложении на Государственную налоговую службу функций по реализации в стране налоговой политики, что позволит полноценно запустить новую налоговую службу.

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 21 августа.

Речь идет о функциях по реализации государственной налоговой политики, госполитики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное страхование, госполитики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты ЕСВ и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на Государственную налоговую службу.

"Согласиться с предложением Министерства финансов о возможности обеспечения осуществления Государственной налоговой службой возложенных на нее постановлением Кабмина от 6 марта 2019 года №227 "Об утверждении положений о Государственной налоговой службе Украины и Государственной таможенной службе Украины" функций и полномочий Государственной фискальной службы, которая прекращается", - говорится в тексте документа.

Напомним, в мае глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов представил на заседании Кабинета министров стратегию развития ведомства. В частности, предлагалось провести демилитаризацию Налоговой службы.

Источник

Кабмин, налоговая служба
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