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В Украине подешевеет электроэнергия для промышленности

22.08.2019 / 17:51
В Украине подешевеет электроэнергия для промышленности. Такое решение Кабинет министров принял в ходе своего заседания в среду, 21 августа.

В частности, правительство внесло очередное изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии. Это изменение позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

"Проект решения… решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость э/э на 21 коп/кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий", - пояснил представитель Владимира Зеленского в правительстве.

Он также отметил, что теперь "Укргидроэнерго" обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составляло 20%.

Напомним, Кабмин утвердил финансовый план государственного предприятия "Оператор рынка" на 2019 год, что создаст условия для внедрения новой модели рынка электрической энергии.

Источник

Кабмин, электроэнергия
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