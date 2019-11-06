«Нафтогаз» отказывается "понять и простить" 22 миллиарда долларов «Газпрому»

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев в Facebook.

"Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 миллиардов долларов.

Итого - 22 миллиарда долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?", - подчеркнул Коболев

Глава Нафтогаза прокомментировал заявления российской стороны о цене на газ, которая якобы дешевле на 25%, чем Украина закупает из Европы.

"По действующему контракту мы уже имеем право покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта.

Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то получаются дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, так как Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние.

Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Газпром отказался поставлять газ.

Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ", - подчеркнул Коболев.

Коболев отмечает, что Нафтогаз готов договариваться о продлении транзита и позиция НАК полностью совпадает с позицией Еврокомиссии, но российская сторона против.

"Россия – против, ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже". Конечно, решение самого авторитетного европейского арбитражного суда можно назвать "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос - зачем Газпром в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новые процессы против Нафтогаза?", - резюмировал Коболев.

Напомним: 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Ранее редставитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии".

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

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