Цена на газ для населения за семь месяцев снизилась почти на 35%

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус у себя на странице в Facebook.

"Новости энергетических рынков. Цена на газ для населения в октябре снизилась почти на 5%. Это будет отражено в платежках, которые украинцы получат за прошлый месяц. За последние семь месяцев снижение цены на газ для населения составило почти 35%", - написал он.

По его словам, средневзвешенная биржевая цена электроэнергии в октябре снизилась на 7 копеек по сравнению с сентябрем и на 13 копеек по сравнению с августом - составила 1,53 грн / КВт-час. 1 сентября были снижены тарифы за счет государственных компаний, а в октябре-ноябре будут снижены за счет частных компаний.

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