Войти | Зарегистрироваться
11:56

четверг,
17 августа
Онлайн
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Данілов: Партнери не змушують Україну до проведення переговорів з росією

16.08.2023 / 11:14
Західні партнери не змушують Україну до проведення переговорів з державою-агресором росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова IlSussidiario.

За словами Данілова, розмови про можливі переговори з країною-загарбником "існують лише в інтернеті".

"Нам не вказували на зобов'язання вести переговори"," - заявив він.

Окрім цього Данілов відреагував на мирну місію, ініціатором якої є Папа Римський Франциск. Секретар РНБО вважає, що якщо "Папа готовий потиснути руку вбивці 500 українських дітей, то в цьому світі точно відбувається щось погане і антихристиянське".

Данілов переконаний, що у росії немає іншої альтернативи, окрім як бути "розгромленою на українській землі".

Данілов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 августа
16 августа
15 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.