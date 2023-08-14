Ігнат пояснив, чому жодну з крилатих ракет Х-22 не вдалося знищити

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

“Жодну з крилатих ракет Х-22 не було знищено. Взагалі. Не тільки сьогодні. Тому що це ракети, які можна збивати засобами такими, як “Петріот”, який у нас сьогодні знищує балістику, знищує “Кинджал”. Ракета Х-22, хоч вважається крилатою, вона надзвукова, летить близько 4 тис. кілометрів за годину і заходить на ціль переважно по балістичній траєкторії. Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами протиповітряної оборони”, - сказав Ігнат.

Він додав, що цими ракетами сьогодні атакували Донеччину з літаків Ту-22М3.

“Шість літаків, 4 ракети було випущено. А із 24 крилатих ракет, які були сьогодні (15 серпня, - ред.) запущені і з моря, і з повітря, було знищено 16”, - додав речник Повітряних сил ЗСУ.