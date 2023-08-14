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Шмигаль розповів про реформу соціальної політики

16.08.2023 / 09:10
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про реформу соціальної політики, що триває в Україні, зазначивши, що її ведуть за трьома напрямами.

"Продовжуємо формувати нову філософію соціальної політики. Перший напрям - це якісні реєстри. Наразі активно впроваджуємо Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг і формуємо відповідний дашборд. Це зменшить бюрократію та уніфікує процес надання різних видів соціальної підтримки. Кожен, хто потребує допомоги, зможе бачити, де і який вид підтримки від держави він може отримати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Другий напрям соціальної реформи, за словами прем'єра, - принцип "гроші ходять за людиною". "Це означає, що платимо кошти за конкретно надану людині послугу. Це дає ефективність використання бюджетних коштів і збільшує якість усіх послуг", - зазначив він.

Третій напрям, за словами прем'єра, - цифровізація. "Із 30 видів соціальних допомог і послуг вісім уже оцифровані, решта перебувають у стадії підготовки до диджиталізації. Через "Дію" можна отримати пакет послуг "єМалятко", отримати статус безробітного, здійснити призначення або перерахунок пенсії та багато іншого. Список можливостей постійно розширюється", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль
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