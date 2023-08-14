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Гутцайт: Україна готова брати участь в Олімпійських іграх, навіть якщо там будуть спортсмени з росії та білорусі

15.08.2023 / 17:27
Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з росії та білорусі під нейтральним прапором.

Про це заявив міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт. В інтерв'ю Kyodo News він розповів, за яких умов наша країна виступить на Олімпіаді-2024.

Раніше Україна думала над відмовою від участі, якщо російським та білоруським спортсменам дозволять змагатися навіть під нейтральним прапором.

"Ми не звертаємо уваги на цих спортсменів, тому що для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, тому що (вони) під нейтральним прапором", – сказав він.

Він наголосив, що нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді.

"Наш прапор буде на відкритті, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде", – наголосив президент НОК.

Водночас, за його словами, якщо російська федерація і білоруська федерація виступатимуть під своїм прапором – Україна не братиме участы у цій Олімпіаді.

Гутцайт додав, що з початку війни у лютому минулого року вже загинуло 340 українських спортсменів і тренерів, а 343 спортивні об'єкти були частково або повністю зруйновані.

"Наші спортсмени не можуть готуватися спокійно. Важко психологічно. Немає такого спортсмена, у якого б не загинув колега, або друзі, або родичі, або батьки, або члени команди", – зазначив він.

Гутцайт, Олімпіада-2024
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